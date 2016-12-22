Глава МИД Ирана ответил на слова Трампа о «мире во всем мире»

Призыв президента США Дональда Трампа не вести дела с Ираном ради «мира во всем мире» говорят об односторонней политике Вашингтона, заявил глава иранского МИД Джавад Зариф в Twitter.

«Напоминание: международные отношения — это не конкурс красоты с усталыми клише о желании мира во всем мире. И это не первый раз, когда подстрекатели заявляет о войне ради мира», — написал он. Зариф отметил, что «истеричные» и написанные заглавными буквами твиты Трампа не изменят того, что мир «устал» от того, что США ведут одностороннюю политику.

Ранее президент США заявил в Twitter, что в ноябре санкции Вашингтона в отношении Тегерана выйдут «на новый уровень» и предупредил, что те, кто ведут бизнес с Ираном не смогут вести его с США. «Я прошу лишь о мире во всем мире», — добавил он.

CША вернули действие санкций против Ирана после выхода из ядерного соглашения с Тегераном. Первый пакет ограничительных мер вступил в силу с 7 августа, второй начнет действовать с ноября.