Иванов признал неспособность России помешать вступлению в НАТО стран СНГ

Россия не сможет помешать вступлению в НАТО стран-членов СНГ, заявил спецпредставитель президента и экс-министр обороны Сергей Иванов в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, на территории СНГ происходит геополитическое противостояние, а инфраструктура НАТО приближается к границам России. Иванов подчеркнул, что размещение Североатлантическим альянсом систем ПРО в Польше и Румынии создает военную угрозу для России.

«А что касается пространства СНГ, это независимые государства, мы должны уважать их выбор. Если кто-то из них захочет вступить в НАТО и НАТО это одобрит, это очень плохо, но помешать этому Россия не сможет. А как мы помешаем?», — сказал Иванов.

В июле президент России Владимир Путин, заявил, что реакция на вступление в НАТО Грузии или Украины будет «крайне негативной». «Для нас, что ж, это прямая и непосредственная угроза для национальной безопасности. Передвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам — это угроза», — сказал он в интервью Fox News.