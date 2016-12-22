Пашинян рассказал об отсутствии стремления Армении в НАТО

Армения не стремится стать членом НАТО, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Он пояснил, что в настоящий момент Армения является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «Наша цель — то, что членство Армении в этой организации стало более и более эффективным», — сказал Пашинян.

Говоря о своей поездке в Брюссель в рамках саммита НАТО, премьер пояснил, что был на саммите стран, участвующих в миротворческой миссии в Афганистане, а не на самом саммите альянса. «В рамках НАТО у нас есть кое-какие программы, мы участвуем еще в миротворческой миссии в Косово, и у нас есть общие программы», — сказал он, отметив, что это будет продолжаться.

Армения участвует в операции «Решительная поддержка» по оказанию помощи правительственным силам Афганистана. Она началась в 2015 году.

В июне Пашинян объявил о новом этапе отношений между Ереваном и Москвой. Он подчеркнул, что правительство страны заинтересовано в сотрудничестве во всех сферах.