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Генконсульство запросило у ФБР доступ к задержанным россиянам
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Генконсульство запросило у ФБР доступ к задержанным россиянам
Политика, 21:43
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Генконсульство запросило у ФБР доступ к задержанным россиянам

Генконсульство России в Нью-Йорке направило запрос в ФБР с просьбой предоставить доступ к задержанным россиянам. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь генконсульства Алексей Топольский.

«Данные о том, что это российские граждане, указаны в уведомлении ФБР со слов самих задержанных», — сказал Топольский.

ФБР задержало четырех россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре
Политика

Ранее в генконсульстве сообщили о задержании четырех россиян. Двое из них находятся в Лос-Анджелесе, одного этапировали из Бостона в Нью-Йорк, местонахождение четвертого гражданина России устанавливается. По данным дипмиссии, задержанных подозревают в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.

О каком расследовании идет речь, не сообщается. По словам источника ТАСС, россиянина задержали в аэропорту Бостона «за достаточно серьезное преступление».

Теги: Генконсульство России , ФБР , задержание , Россияне
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