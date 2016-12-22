Пользователи сообщили о сбое в работе Google

Пользователи сообщают о сбое в работе поисковой системы Google. Это следует из данных сервиса Downdetector.

По данным сервиса, пик сбоев произошел около 22:00, когда количество жалоб достигло 342 (по данным на 22:15 мск). Половина пользователей столкнулись с проблемами со входом в систему, а 49% — с поиском в Google.

Согласно карте сервиса, основной поток жалоб приходится на США, в частности Нью-Йорк, Вашингтон, Даллас, Чикаго и Майами. Помимо Соединенных Штатов, жалобы приходят из Торонто, Лондона, Москвы и некоторых других европейских городов, а также Африки, Южной Америки и Японии.

​3 августа пользователи жаловались на глобальный сбой в работе соцсети Facebook. При этом количество жалоб превысило 600.

В апреле пользователи сообщили о сбоях с доступом к сайту Google в России. Проблемы возникли не только с поисковой системой, но и с почтой и другими связанными с ними ресурсами. В связи с этим в пресс-службе компании Google РБК рассказали, что знают о проблемах и работают над их устранением.