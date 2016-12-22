Пользователи пожаловались на глобальный сбой в Facebook

Около 19:00 мск на сервисе DownDetector появилось сообщение о проблемах в работе Facebook. Пользователи оставили на ресурсе более 600 жалоб на доступность соцсети. Для сравнения: в 13:00 мск таких жалоб было всего четыре.

Пользователи писали, что испытывают проблемы с доступом на Гавайях, в Дании, Таиланде, Катаре, материковой части США, Бразилии, Великобритании, Пакистане и в других странах мира. Основная лента не грузилась и у корреспондента РБК.

45% пользователей пожаловались на полное отсутствие доступа к соцсети, 33% сообщили о проблемах со входом в свою учетную запись, 21% заявили о сбоях в работе приложений.

Спустя примерно 20 мин. пользователи стали сообщать, что соцсеть снова доступна.

РБК направил запрос во внешнюю пресс-службу Facebook в России.

Крупный сбой в работе соцсети произошел и в середине июля. Тогда на DownDetector поступило более 500 жалоб пользователей.