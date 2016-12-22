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Звезду фильмов «Такси» прооперировали после драки в московском баре
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Звезду фильмов «Такси» прооперировали после драки в московском баре
Общество, 16:38
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Звезду фильмов «Такси» прооперировали после драки в московском баре

Актера фильмов «Такси» Сами Насери доставили в Институт глазных болезней им. Гельмгольца после того, как его избили в баре в центре Москвы. Об этом сообщил РБК источник в департаменте здравоохранения Москвы и подтвердил источник в Институте глазных болезней.

Источник в департаменте отметил, что Насери отправили в институт накануне вечером с тяжелой контузионной травмой с поражением всех отделов глаза. Он добавил, что ему поставили диагноз «кровоизлияние в стекловидное тело», характерный для травмы после удара в глаз. 7 августа в институте актеру провели экстренную операцию, во время которой врачам удалось спасти Насери глаз.

Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе НИИ глазных болезней им. Гельмгольца сообщили, что Насери пришел в сознание после наркоза и чувствует себя хорошо. «Сейчас он спит и до конца дня уже будет спать. Его привез к нам с тяжелой травмой его брат, тоже гражданин Франции», — сказали в пресс-службе. Там отметили, что лечение актера находится под контролем Минздрава и лично главного врача-офтальмолога Владимира Нероева.

Звезду фильмов «Такси» избили в Москве
Общество

Ранее источник в московском главке МВД и собеседник в территориальном отделе полиции рассказали РБК, что актер находился в баре со своим братом Ларби. Там у них возник конфликт с неизвестным человеком. По данным источников, Насери ударили по лицу, а в В НИИ им. Склифосовского ему поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма». Однако после осмотра он ушел из больницы.

При этом в справочной НИИ им. Склифосовского РБК сказали, что французский актер не обращался в больницу. Однако агентству «РИА Новости» в больнице подтверждали факт обращения актера за помощью. В то же время в пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК заявили, что не имеют информации о конфликте с участием Насери.

Теги: Сами Насери
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