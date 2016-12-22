ФСИН проверит сообщения о пытках в колониях Петербурга

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Петербургу и Ленинградской области начало проверку сообщений о пытках в колониях. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В настоящее время в УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводится проверка опубликованной в ряде СМИ информации о нарушениях прав человека в местах лишения свободы», — говорится в тексте.

В июле «Новая газета» опубликовала видео, на котором показано, как заключенного ИК-1 Ярославской области пытают люди в форме. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. Суд арестовал 12 работников колонии.

6 августа правозащитное объединение «Команда 29» опубликовало информацию о проверке членами петербургской Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) местных колоний и СИЗО. По ее результатам были получены жалобы на пытки и условия заключения.