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Белый дом заявил о готовности Помпео отправиться в КНДР
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Белый дом заявил о готовности Помпео отправиться в КНДР
Политика, 18:03
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Белый дом заявил о готовности Помпео отправиться в КНДР

Госсекретарь Майк Помпео готов вернуться в Северную Корею, чтобы встретиться с лидером страны Ким Чен Ыном, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox News. При этом он отметил, что КНДР не предприняла необходимых шагов для денуклеаризации.

«Нам нужна не риторика. Нам нужна работа Северной Кореи по денуклеаризации», — сказал он.

На вопрос о новых встречах лидеров, Болтон ответил, что в последнем письме президент США Дональд Трамп сообщил Ким Чен Ыну, что готов встретиться в любое время.

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«Мы предложили это в нашем последнем письме президента к Ким Чен Ыну. Президент готов встретиться в любой момент. Больше нам ничего не нужно», — сказал Болтон.

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча между лидерами США и КНДР, по итогам которой был подписан совместный документ о денуклеаризации Корейского полуострова. После этой встречи лидер КНДР отправил Трампу два письма. В начале августа Помпео заявил, что денуклеаризация КНДР идет в медленном темпе и государство по-прежнему нарушает резолюцию ООН.

Теги: КНДР , Майк Помпео
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