Усманов прокомментировал продажу своей доли в футбольном клубе «Арсенал»

Российский миллиардер Алишер Усманов прокомментировал продажу акций английского футбольного клуба «Арсенал».

«Я принял решение продать мои акции футбольного клуба «Арсенал», который может быть лучшим футбольным клубом мира. Я желаю больших успехов замечательному футбольному клубу и всем, чья жизнь и карьера с ним связаны», — говорится в поступившем в РБК заявлении Усманова.

О том, что бизнесмен продал акции «Арсенала», ранее сообщила Financial Times. По данным газеты, миллиардер продал 30-процентный пакет акций основному акционеру команды Стэну Кронке за £550 млн.

Кронке владеет многими спортивными командами в США. В частности, ему принадлежат хоккейная Colorado Avalanche, баскетбольная Denver Nuggets, футбольная Colorado Rapids и клуб по американскому футболу Los Angeles Rams.

Эта сделка подвела итог в многолетнем конфликте между владельцами клуба по поводу акций. В 2017 году Усманов планировал купить у Кронке контрольный пакет за $1,3 млрд. Позднее Financial Times писала, что российский миллиардер рассматривает возможность продажи своей доли из-за того, что не может увеличить пакет акций до контрольного уровня.