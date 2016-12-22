ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,92 63,07 EUR Нал. 74,04 73,14 USD Бирж. 63,44 -0,30 EUR Бирж. 73,60 -0,03 USD ЦБ. 63,54 +0,04 EUR ЦБ. 73,56 +0,15 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 7074,70 +152,70 IMOEX 2312,78 +0,56% RTSI 1148,38 +0,86% Brent 74,64 +0,86% DJIA 25611,36 +0,43% Nasdaq 7878,09 +0,23%
Усманов прокомментировал продажу своей доли в футбольном клубе «Арсенал»
Лента новостей
Рынок акций США сегодня: американский индекс S&P 500 готовится к рекорду 16:55, Quote Навальный анонсировал общероссийскую акцию протеста 9 сентября 16:52, Общество Власти утвердили «дорожную карту» достройки домов Urban Group 16:47, Общество Как бесплатно получить криптовалюту 16:43, Крипто Россия и США определились с главами группы «новой философии» 16:39, Политика Звезде фильмов «Такси» провели операцию на глазу после драки в баре 16:38, Общество В Киеве умер актер сериала «Возвращение Мухтара» 16:33, Общество Украинские власти предложили прекратить автобусное сообщение с Россией 16:32, Политика МЭР раскритиковало правила хранения данных по «закону Яровой» 16:21, Технологии и медиа Избитого в Ярославской колонии заключенного поместили в ШИЗО 16:16, Общество Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 16:12, РБК и Сбербанк Исследование криптовалютных рынков: что влияет на цену цифровых денег 16:00, Крипто Сбербанк на треть поднял ставки по крупным вкладам в долларах 15:59, Финансы Глав компаний с госучастием предложили наказывать за коррупцию 15:58, Общество Белорусская ассоциация журналистов сообщила об обысках еще в одной газете 15:57, Общество Усманов прокомментировал продажу своей доли в футбольном клубе «Арсенал» 15:55, Бизнес CNN узнал о совете Трампу перестать писать твиты о компромате на Клинтон 15:50, Политика Москва заявила о разочаровании восстановлением санкций США против Ирана 15:44, Политика Британия и Норвегия решили совместно следить за российскими подлодками 15:39, Политика Прощание с убитыми в ЦАР российскими журналистами 15:37, Фотогалерея  Сборы «РГС Жизнь» Евгения Гинера упали на фоне роста рынка 15:33, Финансы Самое доступное жилье в Москве: каковы риски покупки квартиры в хрущевке 15:20, Недвижимость Путин одобрил идею об особой экономической зоне в Воронежской области 15:15, Экономика Российская олимпийская медалистка объяснила уход в другую сборную 15:09, Спорт Daimler из-за санкций США объявил о приостановке своего бизнеса в Иране 15:08, Бизнес Что будет с рынком: Barclays вновь планирует работать с криптовалютами 15:05, Крипто Полузащитник «Реала» продолжит карьеру в «Челси» 15:03, Спорт Полиция эвакуировала терминал аэропорта во Франкфурте-на-Майне 14:56, Общество
Усманов прокомментировал продажу своей доли в футбольном клубе «Арсенал»
Бизнес, 15:55
0
Усманов прокомментировал продажу своей доли в футбольном клубе «Арсенал»

Российский миллиардер Алишер Усманов прокомментировал продажу акций английского футбольного клуба «Арсенал».

«Я принял решение продать мои акции футбольного клуба «Арсенал», который может быть лучшим футбольным клубом мира. Я желаю больших успехов замечательному футбольному клубу и всем, чья жизнь и карьера с ним связаны», — говорится в поступившем в РБК заявлении Усманова.

О том, что бизнесмен продал акции «Арсенала», ранее сообщила Financial Times. По данным газеты, миллиардер продал 30-процентный пакет акций основному акционеру команды Стэну Кронке за £550 млн.

Усманов продал свою долю в футбольном клубе «Арсенал»
Бизнес

Кронке владеет многими спортивными командами в США. В частности, ему принадлежат хоккейная Colorado Avalanche, баскетбольная Denver Nuggets, футбольная Colorado Rapids и клуб по американскому футболу Los Angeles Rams.

Эта сделка подвела итог в многолетнем конфликте между владельцами клуба по поводу акций. В 2017 году Усманов планировал купить у Кронке контрольный пакет за $1,3 млрд. Позднее Financial Times писала, что российский миллиардер рассматривает возможность продажи своей доли из-за того, что не может увеличить пакет акций до контрольного уровня.

Теги: Алишер Усманов , «Арсенал»
Главное
Россия и США определились с главами группы «новой философии» Политика
Материалы по теме
Усманов продал свою долю в футбольном клубе «Арсенал» Бизнес
FT узнала о планах Усманова продать свой пакет в клубе Arsenal Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter