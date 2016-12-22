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Умер нарисовавший героев «Каникул в Простоквашино» художник
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Умер нарисовавший героев «Каникул в Простоквашино» художник
Общество, 14:35
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Умер нарисовавший героев «Каникул в Простоквашино» художник
В пресс-службе «Союзмультфильма», где Аркадий Шер работал более 30 лет, заявили РБК, что он боролся с болезнью
Аркадий Шер (Фото: Google Россия / YouTube)

Художник-мультипликатор Аркадий Шер умер в Подмосковье на 85-м году жизни, сообщили РБК в пресс-службе «Союзмультфильма».

«Мы хорошо помним его блестящие работы. Это был скромнейший человек с колоссальным чувством юмора и невероятным талантом. Боролся с болезнью отчаянно, до самого конца. Его смерть — большая потеря для всего анимационного сообщества. Киностудия приносит самые искренние соболезнования семье Аркадия», — сказали в киностудии.

Как сообщается на сайте Союза кинематографистов, Шер работал на киностудии «Союзмультфильм» в 1959–1992 годах. Он создал персонажей мультфильмов «Приключения Васи Куролесова», «Сладкий родник», «Как ослик грустью заболел» и других. Также Шер нарисовал Дядю Федора, кота Матроскина, почтальона Печкина и других героев «Каникул в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино».

В июне прошлого года киностудия «Союзмультфильм» объявила о планах выпустить новые серии мультфильма о героях «Простоквашино». Писатель Эдуард Успенский после этого заявил, что продолжение мультсериала создано без его разрешения. 1 августа 2018 года Успенский предоставил студии исключительные права на использование сценариев «Простоквашино».

Автор: Юлия Выродова.
Теги: мультипликатор , художник , «Простоквашино»
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