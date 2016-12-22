Более 100 человек погибли в результате землетрясения в Индонезии

Число жертв землетрясения на индонезийском острове Ломбок возросло до 105. Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на представителя Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями.

Отмечается, что еще 236 человек пострадали.

Ранее сообщалось о 91 погибшем. Землетрясение магнитудой 7 произошло в Индонезии в воскресенье, 5 августа. По данным индонезийского Агентства метеорологии, климата и геофизики, после землетрясения ощущало​сь 120 афтершоков. Сейсмологи из США отметили, что их магнитуда составила от 6,9 до 7.

По данным посольства России в Индонезии, россияне в результате землетрясения не пострадали. В Ростуризме сообщили, что в стране находятся 5–6 тыс. россиян, включая туристов и постоянно проживающих там граждан. Большинство из них отдыхают на острове Бали.