Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 91 человека. Об этом сообщили в Национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями, передает Reuters. Ранее сообщалось о 82 погибших.



Как отмечается в сообщении, число жертв может возрасти, так как поступают данные из районов Индонезии, где «тысячи зданий обрушились или сильно повреждены». Большинство из них расположены на севере, где находился эпицентр землетрясения.



Представитель экстренных служб заявил, что иностранцев среди жертв нет. По его словам, подземные толчки были такой силы, что ощущались на соседнем острове Бали, где погибли два человека.



По данным индонезийского Агентства метеорологии, климата и геофизики, после землетрясения ощущало​сь 120 афтершоков. Как зафиксировали сейсмологи из США, их магнитуда составила от 6,9 до 7.

Как отмечает агентство, без электричества и коммуникаций осталось несколько районов острова Ломбок. Военные отправляют туда транспорт с медикаментами, продуктами и другой помощью.

Землетрясение в Индонезии произошло в воскресенье, 5 августа. Его магнитуда составила 7. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км.