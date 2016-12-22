«Роснефть» завершила приобретение долей в СП с ExxonMobil

«Роснефть» во втором квартале 2018 года завершила приобретение долей в совместных предприятиях с американской нефтяной компанией ExxonMobil после ее выхода из ряда совместных проектов. Это указывается в финансовом отчете на сайте «Роснефти».

По данным на 30 июня, оценка стоимости активов и обязательств в совместных предприятиях не завершена. «Распределение стоимости приобретения на справедливую стоимость приобретенных активов и обязательств будет завершено в течение 12 месяцев с даты приобретения», — отмечается в отчете.

В мартовской отчетности ExxonMobil указывалось, что компания начнет выходить из СП с «Роснефтью» по поиску нефтяных месторождений. В компании отмечали, что это решение, принятое ввиду санкций США и ЕС против энергетического сектора, принесет $0,2 млрд убытков. При этом представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев в беседе с РБК указывал, что компания не разрывает отношения с ExxonMobil, а американцы отказались только от бурения на шельфе в Черном море.