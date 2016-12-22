Летевший из Рима лайнер экстренно сел в Японии из-за поломки двигателя
Общество, 07:32
0
Летевший из Рима лайнер экстренно сел в Японии из-за поломки двигателя
Пассажирский самолет авиакомпании Alitalia совершил экстренную посадку в аэропорту Титосе, расположенном на севере Японии. Об этом сообщает Kyodo.
По данным агентства, самолет выполнял рейс из Рима в Нариту. По предварительным данным, причиной экстренной посадки лайнера стала неисправность двигателя.
Пилот самолета после возникновения неполадки успешно посадил лайнер. Возгорания в двигателе не было. В результате инцидента никто не пострадал.
6 августа самолет авиакомпании British Airways, летевший из Лондона в Москву, вернулся в аэропорт Хитроу из-за «незначительной технической неисправности».