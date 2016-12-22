Летевший в Москву борт British Airways вернулся в Лондон из-за поломки

Лайнер британской авиакомпании British Airways, летевший из Лондона в Москву, вернулся в аэропорт Хитроу из-за «незначительной технической неисправности». Об этом сообщили ТАСС в авиакомпании.

«На борту не было чрезвычайной ситуации. Все прошло в штатном режиме. Наших клиентов в Москву доставит другой лайнер», — заявил представитель British Airways.

По информации портала Flightradar24, самолет Boeing 787-9, выполнявший рейс BA233, вылетел из аэропорта Хитроу в 10:45 мск и должен был прилететь в Москву в 14:35 мск. Однако борт развернулся в небе близ Риги и полетел обратно в Лондон.