Самолет Air Moldova вернулся в Кишинев из-за треснувшего лобового стекла

Самолет авиакомпании Air Moldova, следовавший из Кишинева во Франкфурт-на-Майне, вернулся в аэропорт вылета из-за трещины на лобовом стекле. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика в Facebook.

Отмечается, что решение было принято в соответствии с правилами безопасности. На борту находились 130 пассажиров, никто из них не пострадал. Пассажиров доставят в место назначения в течение дня.

3 августа самолет авиакомпании Nord Star, следовавший в Байкит, вынужден был вернуться в аэропорт Красноярска из-за сработавшей сигнализации. Пассажиры вылетели в Байкит другим самолетом. В июне выполнявший рейс Якутск — Нерюнгри самолет вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. На борту находились 36 пассажиров.