Посольство призвало Госдеп объяснить причины задержания четверых россиян

Посольство России в Соединенных Штатах обратилось в Государственный департамент с просьбой разъяснить причины, по которым сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали четверых россиян, подозреваемых в сговоре с целью мошенничества. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

«Обратились в Госдепартамент за разъяснениями по данному факту. Запросили информацию о местонахождении арестованных», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские дипломаты добавили, что они работают «над установлением прямой связи с задержанными, чтобы убедиться в соблюдении их законных прав».