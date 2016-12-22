На Сахалине женщина задавила пытавшегося достать упавший мяч ребенка

На Сахалине двухлетний ребенок погиб под колесами автомобиля, пытаясь достать упавший под машину мяч. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

Инцидент произошел вечером 6 августа в одном из дворов на улице Карла Маркса в селе Красногорск Томаринского района. По версии полиции, 31-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля Toyota Ipsum, не убедилась в безопасности при начале движения и наехала на двухлетнего ребенка. Мальчик, как отметили в МВД, потянулся за упавшим мячом, присев перед автомобилем.

В результате произошедшего ребенок получил травмы, от которых скончался при оказании медицинской помощи. По факту ДТП полицейские начали проверку.

В середине июля двухлетний ребенок погиб в результате столкновения пассажирского автобуса с автомобилем Ford в Азовском районе Ростовской области.