Ребенок погиб в ДТП с перевернувшимся автобусом в Ростовской области

В результате столкновения пассажирского автобуса с автомобилем Ford в Азовском районе Ростовской области погиб двухлетний ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

Представитель администрации рассказал, что рейсовый автобус остановился на повороте, выезжая на трассу Азов — Староминская, чтобы пропустить легковой автомобиль. Однако машина сошла с дороги и врезалась в бок автобуса, из-за чего он перевернулся.

По предварительной информации, в автобусе находились восемь человек, все госпитализированы. В Ford находились несколько человек, включая двухлетнего ребенка, он умер.

В администрации добавили, что предварительной причиной аварии явилось то, что водитель Ford заснул за рулем.

В пресс-службе регионального минздрава позднее сообщили РБК, что после ДТП были госпитализированы четверо пострадавших, среди них также был ребенок. «Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Остальные пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести», — сказали в ведомстве.

В конце марта в Ставропольском крае произошло ДТП с участием автобуса, в котором умер один человек и еще четверо получили травмы. Оно также произошло из-за того, что водитель уснул за рулем и автобус съехал в кювет.