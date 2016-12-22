В Латвии завели уголовные дела на активистов Штаба защиты русских школ

В Латвии возбуждены уголовные дела против восьми человек из Штаба защиты русских школ, сообщил РБК активист Владимир Линдерман.

По его словам, сегодня полиция задержала участника Штаба Илью Козырева, пока неизвестно, где он находится и какая мера пресечения его может ожидать. Сам Линдерман находится под подпиской о невыезде, хотя до этого был арестован и две недели провел в следственном изоляторе. В полиции подтвердили Delfi задержание одного из активистов Штаба, не уточнив, о ком именно идет речь. В полиции добавили, что активиста задержали в рамках уголовного дела о «Вселатвийском родительском собрании».

«Активистам предъявляют разные обвинения вроде работы против суверенитета, разжигания межнациональной розни, призыва к массовым беспорядкам», — рассказал Линдерман.

По его словам, Штаб защиты русских школа возник после того, как латвийские власти приняли решение о «полной ликвидации школьного образования на русском языке».

«Штаб возглавил протесты. В марте в зале — не на улице — было «Вселатвийское родительское собрание». Выступали против реформы, которая уничтожает русскую школу. В основном (не все) дела базируются на выступлениях на этом собрании. Оно рассматривается властями как антигосударственная акция, хотя это было официальное зарегистрированное мероприятие», — заключил активист.

В апреле президент Латвии Раймондс Вейонис подписал закон о переводе всех средних школ на обучение на латышском языке к 2021 году. В начале июня в Риге состоялись массовые протесты против обучения школьников на латышском языке.

В посольстве России в Латвии заявили, что подписанный закон нарушает международное законодательство по защите прав нацменьшинств. При этом президент России Владимир Путин подчеркнул, что страна не будет вводить санкции против Латвии из-за образовательной реформы.