Пожарные потушили возгорание на месте взрыва в Болонье
Общество, 20:56
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Пожарные потушили возгорание на месте взрыва в Болонье
В итальянской Болонье потушен пожар на месте взрыва грузовика, перевозившего горючие материалы. Об этом сообщается в Twitter пожарной службы Италии.
Днем 6 августа на трассе Via Marco Emilio Lepido около аэропорта Болоньи произошел взрыв. В результате ЧП часть дороги обрушилась, образовался кратер. Движение автомобилей по трассе было перекрыто на расстоянии 3 км от воронки.
Погиб один человек, еще по меньшей мере 67 получили ранения, из них 14 были госпитализированы в тяжелом состоянии. В Ростуризме сообщили, что россиян среди пострадавших нет.