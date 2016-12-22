Пожарные потушили возгорание на месте взрыва в Болонье

В итальянской Болонье потушен пожар на месте взрыва грузовика, перевозившего горючие материалы. Об этом сообщается в Twitter пожарной службы Италии.

Днем 6 августа на трассе Via Marco Emilio Lepido около аэропорта Болоньи произошел взрыв. В результате ЧП часть дороги обрушилась, образовался кратер. Движение автомобилей по трассе было перекрыто на расстоянии 3 км от воронки.

Видео: Cronaca Social / YouTube

Погиб один человек, еще по меньшей мере 67 получили ранения, из них 14 были госпитализированы в тяжелом состоянии. В Ростуризме сообщили, что россиян среди пострадавших нет.