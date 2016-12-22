Появилось видео последствий взрыва в Болонье

Полиция провинции Болонья опубликовала в своем Twitter видео последствий взрыва грузовика, перевозившего горючие материалы в одноименном городе.

Видео: Cronaca Social / YouTube

На кадрах видно, что на месте взрыва образовался кратер. Взрыв произошел на трассе Via Marco Emilio Lepido, проходящей рядом с аэропортом. Сейчас движение по дороге перекрыто в обоих направлениях на расстоянии 3 км до кратера. В результате взрыва погиб один человек, еще по меньшей мере 67 пострадали, из них 14 находятся в тяжелом состоянии.

В пресс-службе посольства России в Италии сообщали РБК, что пока не имеют данных о том, есть ли среди пострадавших россияне.