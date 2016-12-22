Россияне не пострадали в результате взрыва грузовика в Болонье

Граждане России не пострадали при взрыве грузовика в итальянском городе Болонья. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.
«Мы связались с ситуационно-кризисным центром МИДа, и, по их информации, российские граждане в данном инциденте в Болонье не пострадали», — сказал сотрудник пресс-службы.
В пресс-службе посольства России в Италии сообщили РБК, что пока не располагают информацией о том, пострадали ли российские граждане при взрыве в Болонье.
Взрыв грузовика, перевозившего легковоспляменяющуюся жидкость, произошел на автостраде Via Marco Emilio Lepido около аэропорта Болоньи. По разным данным, в результате ЧП пострадали от 55 до 67 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Один человек погиб.
В результате часть дороги обрушилась, а движение частично перекрыли.