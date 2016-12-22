Ананьев обжаловал решение суда о законности санации Промсвязьбанка

Один из бывших собственников Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев обжаловал в Арбитражном суде Москвы решение о законности санации кредитной организации. Об этом говорится в карточке дела в картотеке суда. Отмечается, что жалоба поступила в суд 6 августа.

В конце июня суд отклонил заявление Ананьева о незаконности назначения временной администрации ЦБ в Промсвязьбанке при санации кредитной организации. Юристы Ананьева утверждали, что Банк России предписал Промсвязьбанку доначислить резервы на 104 млрд руб. «с целью создания формального повода для введения временной администрации».

Представитель регулятора отмечал, что после требования ЦБ о досоздании резервов максимальное значение капитала Промсвязьбанка снизилось с 161 до 53,6 млрд руб., что стало основанием для ввода временной администрации.

В конце мая источники газеты «Ведомости» сообщали о продаже Ананьевым своих активов — девелоперской группы ПСН, полиграфического комбината «Экстра-М» и курского подразделения агрохолдинга «Белая птица».