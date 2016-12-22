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Ананьеву не удалось оспорить в суде санацию Промсвязьбанка
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Ананьеву не удалось оспорить в суде санацию Промсвязьбанка
Финансы, 13:30
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Ананьеву не удалось оспорить в суде санацию Промсвязьбанка
Арбитражный суд Москвы отклонил претензии бывшего собственника Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, оспаривавшего санацию банка. Суд согласился с доводами ЦБ, указывавшего на необходимость введения временной администрации
Дмитрий Ананьев (Фото: Игорь Руссак / РИА Новости)

​Арбитражный суд Москвы отклонил заявление одного из бывших собственников Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева (он же до декабря 2017 года являлся главой банка) о незаконности назначения Центробанком временной администрации в кредитную организацию в рамках ее санации. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

Ананьев оспаривал приказ ЦБ от 15 декабря о введении в ПСБ временной администрации в лице управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора, подконтрольного регулятору. Два других требования Ананьева — о признании незаконным предписания ЦБ накануне санации о доформировании резервов, а также об уменьшении в начале января уставного капитала ПСБ до 1 руб. — суд оставил без рассмотрения.

В суде представитель Банка России заявил, что регулятор выявил факты недооценки риска по 46 юрлицам, получившим кредиты ПСБ. Максимальное значение капитала ПСБ в 2017 году составляло 161 млрд руб., а после требований ЦБ о досоздании резервов этот показатель снизился до 53,6 млрд руб., напомнил представитель регулятора. Таким образом, капитал снизился на 66,7%, что является основанием для ввода временной администрации, указал юрист ЦБ. Временная администрация была введена ЦБ в соответствии с планом участия регулятора в предотвращении банкротства ПСБ «с целью защиты интересов кредиторов и вкладчиков», подчеркнул представитель Банка России. Суд счел доводы Центробанка убедительными.

Представитель Ананьева утверждал, что предписание ЦБ доначислить резервы на сумму 104 млрд руб. было выпущено «с целью создания формального повода для введения временной администрации». При этом, отмечал юрист, оценка самого банка и независимого аудита свидетельствовали, что досоздания резервов не требовалось.

Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы владели контрольным пакетом Промсвязьбанка через нидерландскую Promsvyaz Capital B.V.: им принадлежало 50,03% акций. В декабре ЦБ принял решение о санации банка. После санации Промсвязьбанка братья решили поделить бизнес, и банковский сегмент остался за Дмитрием. Согласно предписанию ЦБ, Ананьев как бывший глава банка, попавшего под санацию, должен снизить свою долю в другом подконтрольном ему банке — «Возрождение» — ниже 10%. По сведениям газеты «Ведомости», Ананьев проживает в отеле на Кипре и занимается распродажей и контролируемым банкротством своих российских активов. Сейчас переговоры о приобретении «Возрождения» ведет ВТБ через фонд Bonum Capital (представители фонда в марте вошли в совет директоров «Возрождения»). Предполагается, что сделка может быть закрыта в третьем квартале 2018 года. По словам главы ВТБ Андрея Костина, именно Bonum Capital будет консолидировать контрольный пакет, который разбит между шестью офшорами, подконтрольными Ананьеву, и продавать его.

Иск бывшего владельца Промсвязьбанка — не первый случай, когда решение ЦБ о введении временной администрации оспаривается в судебном порядке. В июле 2017 года ЦБ ввел временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов, а вскоре отозвал лицензию у банка «Югра». Банк «Югра» подал в Арбитражный суд иск к Банку России, требуя признать действия ЦБ незаконными. Однако суд отклонил иск «Югры», а потом и несколько ее кассационных жалоб.

Автор: Георгий Перемитин.
Теги: Промсвязьбанк , Дмитрий Ананьев
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