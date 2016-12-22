Самолеты НАТО 8 раз за неделю поднимались для сопровождения ВКС России

Самолеты военно-воздушных силы НАТО с 30 июля по 5 августа восемь раз поднимались в воздух для сопровождения самолетов Воздушно-космических сил России над Балтийским морем. Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны Литвы.
Так, 30 июля силы альянса сопровождали два самолета Ан-26, вылетевших из Калининградской области в сторону России, еще один Ан-26 сопровождали над Балтийским морем 31 июля. Также самолеты НАТО сопровождали 31 июля пять российских истребителей Су-30СМ, направлявшихся в Калининградскую область. 1 и 2 августа ВВС НАТО сопровождали три самолета Ил-38, 3 августа — самолет Ил-76.
В конце июня истребители ВКС пять раз поднимались на перехват западных летательных аппаратов у границ России. Как отмечала газета «Красная звезда», летчики смогли предотвратить нарушение границы страны.