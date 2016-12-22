Российские истребители 5 раз за неделю поднимались на перехват у границ
Политика, 03:43
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Российские истребители 5 раз за неделю поднимались на перехват у границ
За неделю в Минобороны зафиксировали 20 летательных аппаратов, которые вели разведку у границ России, говорится в материалах военного ведомства, которые опубликовала газета «Красная звезда».
Там рассказали, что истребители из состава дежурных по ПВО сил пять раз поднимались в воздух, чтобы предотвратить нарушение границ страны. Отмечается, что военное пространство России не было нарушено.
На прошлой неделе в Минобороны также сообщали о 20 самолетах-разведчиках, которые засекли у российских границ. Какие конкретно это были летательные аппараты и возле каких регионов страны они проводили разведку, не уточняется.
11 июня Минобороны Литвы рассказало, что за неделю с 4 по 10 июня, военно-воздушные силы НАТО восемь раз сопровождали российские самолеты в небе над Прибалтикой.