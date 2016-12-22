Российские истребители 7 раз за неделю поднимались на перехват у границ
Политика, 06:18
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Российские истребители 7 раз за неделю поднимались на перехват у границ
Самолеты из состава дежурных сил ПВО за неделю семь раз поднимались на перехват с целью не допустить нарушение воздушных границ России иностранными аппаратами. Об этом сообщает официальный печатный орган Минобороны газета «Красная звезда».
Кроме того, за прошедшую неделю было зафиксировано 15 летательных аппаратов, которые вели разведку у российских границ. Ни одного нарушения границы допущено не было.
В конце июня у российских границ было зафиксировано 20 летательных аппаратов, которые вели воздушную разведку. Самолеты ПВД пять раз поднимались на перехват, однако граница нарушена не была.