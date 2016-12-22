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«Роснефть» отчиталась о снижении добычи по итогам полугодия
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«Роснефть» отчиталась о снижении добычи по итогам полугодия
Бизнес, 10:10
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«Роснефть» отчиталась о снижении добычи по итогам полугодия

«Роснефть» опубликовала производственные результаты за второй квартал и первое полугодие 2018 года. Согласно этим данным добыча нефти и конденсата за второй квартал увеличилась на 1,9%, до 56,54 млн т. По итогам шести месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча сократилась на 0,2%, до 112 млн т.

Добыча газа составила 16,46 млрд куб. м по итогам квартала и 33,33 млрд куб. м по итогам полугодия, уменьшившись на 2,5% по сравнению с первой половиной 2017 года.

«Роснефть» по итогам третьего квартала рассчитывает нарастить уровень добычи жидких углеводородов примерно на 200 тыс. баррелей в сутки, причем за июнь и июль она уже выросла на примерно 120 тыс. баррелей в сутки в рамках соглашение ОПЕК+ о частичном восстановлении объема добычи.

Миллион баррелей: зачем страны ОПЕК+ увеличивают добычу нефти
Бизнес

Члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящие в нее государства в конце июня договорились нарастить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, исходя из ожиданий роста спроса в третьем квартале. С предложением поднять добычу выступили Россия и Саудовская Аравия.

Достигнутое экспортерами нефти соглашение может принести российскому бюджету в 2018 году от 2,5 трлн руб. до 3 трлн руб. при цене нефти в $70 и $75 соответственно, говорил в июле министр энергетики Александр Новак.

Теги: «Роснефть» , добыча нефти
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