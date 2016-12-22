Посольство России обвинило США в «мегафонной дипломатии»

Твит официального представителя Госдепа СШа Хизер Нойерт о вызове временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова по поводу предполагаемого использования Москвой соцсетей для «раскола» американского общества является образцом «мегафонной дипломатии». Об этом говорится в сообщении посольства России в Вашингтоне.

В диппредставительстве отметили, что за два года «ни единого доказательства» вмешательства России во внутренние дела США.представлено не было. ​«Можем только высказать сожаление в связи с тем, что Госдепартамент в очередной раз скатывается к «мегафонной дипломатии», — говорится в сообщении.

Это сообщение стало реакцией на твит Нойерт, где она сообщила о вызове российского дипломата в Госдеп 5 августа о поводу «вносящих рознь и насилие в американское общество» действий российских властей в соцсетях.

До этого Нойерт огласила официальное заявление Госдепа, в котором американские власти требовали от Москвы «прекратить подрывать демократию» в США. Это заявление было спровоцировано 31 июля, когда руководство Facebook сообщило о выявлении попытки повлиять ​на промежуточные выборы в США через соцсети, причем были. найдены и удалены «десятки» подозрительных учетных записей. В соцсети подчеркнули, что это было следами широкой кампании, руководимой «извне», но не назвали ни доказательств, ни конкретных источников. В то же время источники The New York Times в конгрессе заявили об уверенности парламентариев в причастности России к этому эпизоду.

