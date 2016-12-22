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Госдеп вызвал временного поверенного в делах России
Политика, 18:00
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Госдеп вызвал временного поверенного в делах России
Представитель российской дипмиссии вызван для беседы на фоне обвинений Вашингтона в пропаганде и расколе США со стороны Кремля
Уэсс Митчелл (Фото: Srdjan Ilic / PIXSELL / PA Images / ТАСС)

Временный поверенный в делах России в США Дмитрий Жирнов вызван в Госдепартамент США. Об этом сообщила на своей странице в Twitter официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

«Помощник госсекретаря Митчелл вызвал временного поверенного в делах России Жирнова, чтобы получить ответ на вопросы о попытках Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и раскола в США. Мы не потерпим этого агрессивного вмешательства», — написала Нойерт.

В своем посту она прикрепила ссылку на стенограмму брифинга, который состоялся в Белом доме 2 августа и на котором Россию снова обвинили в попытках вмешаться в выборы в США с целью «ослабить и расколоть» Штаты.

В конце июля Facebook объявил, что выявил попытки повлиять на промежуточные выборы в США. В частности, было объявлено, что из социальных сетей Facebook и Instagram были удалены 32 страницы и аккаунта, которые были заподозрены в этом. По утверждению руководства Facebook, эти страницы являются частью «широкой кампании извне, нацеленной на ослабление Америки». Доказательств связи этих учетных записей с Россией обнаружить пока не удалось.

Вслед за этими заявлениями Госдепартамент объявил, что приветствует действия Facebook «против вредоносной активности», и потребовал от России и других стран немедленно прекратить «безрассудное поведение, разжигающее рознь и насилие».

Ранее спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в выборы американского президента 2016 года. В настоящее время в США продолжается расследование, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер. Предметом этого расследования являются возможные связи команды Дональда Трампа с Россией и предполагаемые попытки Москвы повлиять на результаты выборов.

Автор: Мария Бондаренко.
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