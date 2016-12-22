Петросян выложил в Instagram ролик о «полном расслаблении»

Юморист Евгений Петросян на фоне развода с коллегой Еленой Степаненко записал видеоролик, в котором рассказал о «полном расслаблении». Запись опубликована в аккаунте артиста в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BmEe_laFprp/?hl=ru&taken-by=petrosyanevgeny

Комик рассказал о том, что он только что вернулся со съемок «Юморины» и испытывает «полное расслабление после многомесячного напряжения».

В начале августа стало известно, что Степаненко подала иск к Петросяну о разделе имущества в Хамовнический суд Москвы 4 июля. Жена комика надеется взыскать с супруга 80% совместно нажитого имущества, общий объем которого оценивается почти в 1,5 млрд руб. В то же время Петросян подал встречный иск. Переговоры о разделе имущества идут уже около полугода.



Брак Петросян и Степаненко заключили в 1985 году.