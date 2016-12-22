В Сирии скончался директор НИИ после подрыва его автомобиля
Общество, 13:34
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В Сирии скончался директор НИИ после подрыва его автомобиля
В Сирии скончался директор научно-исследовательского центра из-за подрыва его автомобиля. Об этом сообщает газета Al Arabiya.
«Директор научно-исследовательского центра в городе Масьяф Азиз Исбер погиб в результате взрыва его автомобиля в окрестностях Хамы», — говорится в материале.
По данным газетам, сработало самодельное взрывное устройство. Отмечается, что водитель автомобиля также скончался.
Как сообщает Al Arabiya, Азиз Исбер занимался задачами, поставленными президентом Сирии Башаром Асадом в области ракетной промышленности.