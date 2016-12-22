В Utair рассказали о техническом состоянии столкнувшихся вертолетов Ми-8

Оба вертолета Ми-8, которые столкнулись 4 августа в Красноярском крае, перед вылетом были в технически исправном состоянии. Об этом сообщили в компании Utair, передает ТАСС.
«Оба вертолета Ми-8АМТ представляют собой модернизированную версию самого распространенного в мире среднего вертолета Ми-8, перед вылетом находились в технически исправном состоянии», — заявил авиаперевозчик.
Ранее в Utair сообщили, что разбившийся вертолет был сделан в 2010 году. Авиаперевозчик отметил, что за свою карьеру капитан налетал 5,9 тыс. часов, из которых 2,3 тыс. ч был командиром.
Вертолет Ми-8 с 18 людьми на борту разбился около Ванкорского месторождения. Он перевозил 16 вахтовиков компании «РН-Ванкор» и подрядных организаций «Роснефти» и трех членов экипажа. Ми-8 упал после того, как столкнулся с вертолетом, перевозившим груз. Последнее воздушное судно благополучно село и никто не пострадал.
По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). В СК сообщили, что рассматриваются все версии крушения, в том числе ошибку пилотирования.