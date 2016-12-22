В Utair рассказали о состоянии разбившегося вертолета Ми-8 и его экипаже

Разбившийся в Красноярском крае вертолет Ми-8 авиакомпании Utair был выпущен в 2010 году Улан-Удэнским авиационным заводом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы перевозчика, поступившем в РБК.



Как рассказали в Utair, командир вертолета родился в 1985 году и закончил Омское летное училище. За свою карьеру он налетал 5,9 тыс. ч, из которых 2,3 тыс. ч был командиром воздушного судна.



Авиакомпания Utair принесла соболезнования друзьям и родственникам погибших.

Вертолет Ми-8 разбился в субботу, 4 августа. На его борту находились 18 человек, а именно 15 вахтеров и трое членов экипажа. Все они погибли. Как сообщили в «Роснефти», вертолет вылетел из Ванкора в Пурпе, который находится в Туруханском районе Красноярского края. Как сообщили в Росавиации, вертолет упал после того, как задел лопастями груз другого Ми-8, который совершал посадку. Во втором воздушном судне никто не пострадал.



Источники ТАСС и агентства «Интерфакс» рассказали, что потерпевший крушение вертолет совершал служебный полет с нефтеперекачивающей станции № 1 «Ванкор» по направлению к одному из нефтяных месторождений. Собеседник «Интерфакса» отметил, что оба вертолета, участвующих в инциденте, выполняли полет без диспетчерского сопровождения, и экипаж ориентировался на глаз. Он пояснил, что таким образом ответственность за расчет расстояния между воздушными судами лежала на экипаже обоих вертолетов. Он добавил, что во время взлета с вертолетной площадки все правила безопасности были соблюдены, но через семь минут полета произошло опасное сокращение дистанции между двумя Ми-8.



По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

