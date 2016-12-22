Эксперты спрогнозировали рост загруженности аэропортов ЕС к 2040 году

К 2040 году крупнейшие аэропорты стран Европы ожидает серьезный рост загруженности из-за увеличения числа рейсов и пассажиропотока. Об этом сообщает телеканал RTBF со ссылкой на исследование Европейской организации по безопасности воздушной навигации.
Согласно выводам экспертов, главная причина роста загруженности – развитие лоукостеров. Через 22 года европейские аэропорты будут осуществлять на 4 млн больше рейсов, пассажиропоток вырастет на 360 млн. человек. Из-за этого, по мнению исследователей, в 7 раз увеличится число опозданий авиарейсов больше одного часа, это коснется 500 тыс. пассажиров.
Специалисты предложили расширить территорию аэропортов или сократить число рейсов, при этом повысив вместимость лайнеров. Кроме того, проблемы с загруженностью могут решить развитие региональных аэропортов.