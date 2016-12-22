ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,41 62,53 EUR Нал. 74,14 73,18 USD Бирж. 63,00 +0,18 EUR Бирж. 73,55 -0,13 USD ЦБ. 62,95 -0,14 EUR ЦБ. 73,82 +0,07 EUR/USD 1,17 -0,01 BTC/USD Бирж. 8208,30 +3,96 IMOEX 2291,15 +0,36% RTSI 1145,14 +0,30% Brent 74,04 +0,15% DJIA 25572,53 +0,62% Nasdaq 7840,91 -1,15%
Счетная палата нашла нарушения при реконструкции аэропорта Храброво
Лента новостей
Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 16:59, РБК и IWC В Совфеде из-за «крымской декларации» вспомнили об «аннексии Техаса» 16:54, Политика ФСБ раскрыла нарколабораторию в Подмосковье 16:42, Общество «На вторичке до сих пор есть риски»: как получить номера у дилера 16:34, Авто Технологический скачок: когда роботы отнимут рабочие места у людей 16:32, Партнерский материал В Серпухове уволили четырех полицейских после убийства ребенка 16:31, Общество Проголосовавшая против пенсионной реформы Поклонская не сдаст мандат 16:28, Политика Суд арестовал обвиняемого в коррупции главу томского МЧС 16:26, Общество Мостовой рассказал об ожидающих Головина в «Монако» сложностях 16:23, Спорт Правительство Британии ответило на доклад о российских «грязных деньгах» 16:19, Политика Многодетные родители — о бизнесе, воспитании и семейных путешествиях 16:19, РБК и Volkswagen Teramont Налоговая служба Испании утвердила освобождающую Роналду от тюрьмы сделку 16:13, Общество Мужчина попытался покончить с собой у здания Минобороны в Киеве 16:00, Общество Как живет школа серфинга на Камчатке и почему там стоит побывать 15:54, Стиль В Бурятии директора крупной компании заподозрили в вывозе 50 т нефрита 15:51, Общество Платежная система Skrill добавила поддержку четырех криптовалют 15:50, Крипто Экстрадированному из Словакии члену банды Басаева предъявили обвинения 15:50, Общество Подчиненная обвиненной в шпионаже Цуркан уволилась из «Интер РАО» 15:42, Бизнес Роман Шмаков — РБК: как устроен современный рынок дата-центров 15:33, РБК и Schneider Electric В Петербурге вынесли приговоры восьми участникам террористической ячейки 15:28, Общество Замначальника ЦСКА арестовали по делу о мошенничестве 15:23, Общество НИИ парашютостроения «Ростеха» испытал продукцию на своем гендиректоре 15:21, Общество «Роскачество» выявило нарушения в дешевом сливочном масле 15:14, Общество Управление проектами: философия четырех идей и двенадцати принципов 15:10, Партнерский материал Каким будет новый календарь Pirelli 15:04, Стиль Счетная палата нашла нарушения при реконструкции аэропорта Храброво 15:03, Бизнес В Хакасии нашли тело одной из туристок с перевернувшегося катамарана 15:02, Общество Свидетель по делу об «отравлении «Новичком» описал фото подозреваемого 15:00, Общество
Счетная палата нашла нарушения при реконструкции аэропорта Храброво
Бизнес, 15:03
0
Счетная палата нашла нарушения при реконструкции аэропорта Храброво
Счетная палата нашла нарушения при реконструкции аэродромной части калининградского аэропорта, которые повлекли увеличение бюджетных расходов на 655 млн руб. По итогам проверки ведомство направило представление заказчику объекта
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Счетная палата выявила, что низкий уровень организации работ и несоблюдение сроков реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Храброво привели к дополнительным расходам из бюджета в размере 655 млн руб., следует из сообщения палаты по итогам проверки.Стоимость реконструкции в результате увеличилась с 3,3 млрд до 3,9 млрд руб.

Реконструкция аэродромных объектов Храброво началась в 2014 году по федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» и в рамках подготовки к ЧМ-2018. Проект предусматривал удлинение взлетно-посадочной полосы с 2,5 км до 3,3 км. Работы проводились за счет федерального бюджета, заказчиком-застройщиком является ФГУП «Администрация гражданских аэропортов». Завершить работы планировалось в 2016 году, но из-за проблем с подрядчиком, компанией «Стройновация», сдачу объекта перенесли на 2018 год. В конце 2016 года новым подрядчиком назначили «Центродорстрой».

Операция «Наследие»: что будет со спортивными объектами после ЧМ
Общество

Как пояснил директор департамента Счетной палаты Олег Чернявский, во время расторжения контракта со «Стройновацией» стоимость принятых и выполненных работ составила 592 млн руб. (или 18% от цены контракта), неиспользованная сумма аванса — 624 млн руб.​

В ходе проверки ведомство выявило нарушения в работе «Центродорстроя». По контракту стоимость работ была рассчитана с учетом закупок импортного оборудования. По факту оказалось, что часть установленного оборудования (очистные сооружения и стартовая аварийно-спасательная станция) была произведена в России. А за импортные светосигнальные системы подрядчик платил в рублях, поэтому их стоимость не зависела от курсовых колебаний. К тому же часть работ по контракту с подрядчиком уже была учтена в рамках мирового соглашения со «Стройновацией».

Непредвиденные расходы: как менялась смета ЧМ-2018
Общество

С учетом этого Счетная палата попросила снизить цену контракта с «Центродорстроем» на 25,8 млн руб.

По итогам проверки Счетная палата решила направить информационные письма президенту и в Росавиацию, а представление — во ФГУП «Администрации гражданских аэропортов». РБК направило запрос в «Администрацию гражданских аэропортов».

Аэропорт Храброво входит в холдинг «Новапорт» Романа Троценко. В 2017 году пассажиропоток аэропорта составил 1,78 млн человек, что на 13,9% больше, чем в  2016-м. 27 апреля 2018 года завершилась реконструкция аэродромной части и аэровокзального комплекса Храброво. До этого ФАС согласовала повышение аэропортовых сборов Храброво для авиакомпаний.

Автор: Валерия Комарова.
Теги: Храброво , «Новапорт» , Счетная палата , Реконструкция
Главное
Свидетель по делу об «отравлении «Новичком» описал фото подозреваемого Общество
Материалы по теме
Счетная палата нашла многомиллиардные нарушения при строительстве ЦКАД Бизнес
ФАС согласилась на повышение аэропортовых сборов в Калининграде Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter