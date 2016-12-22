Счетная палата нашла нарушения при реконструкции аэропорта Храброво

Счетная палата нашла нарушения при реконструкции аэродромной части калининградского аэропорта, которые повлекли увеличение бюджетных расходов на 655 млн руб. По итогам проверки ведомство направило представление заказчику объекта

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Счетная палата выявила, что низкий уровень организации работ и несоблюдение сроков реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Храброво привели к дополнительным расходам из бюджета в размере 655 млн руб., следует из сообщения палаты по итогам проверки.Стоимость реконструкции в результате увеличилась с 3,3 млрд до 3,9 млрд руб.

Реконструкция аэродромных объектов Храброво началась в 2014 году по федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» и в рамках подготовки к ЧМ-2018. Проект предусматривал удлинение взлетно-посадочной полосы с 2,5 км до 3,3 км. Работы проводились за счет федерального бюджета, заказчиком-застройщиком является ФГУП «Администрация гражданских аэропортов». Завершить работы планировалось в 2016 году, но из-за проблем с подрядчиком, компанией «Стройновация», сдачу объекта перенесли на 2018 год. В конце 2016 года новым подрядчиком назначили «Центродорстрой».

Как пояснил директор департамента Счетной палаты Олег Чернявский, во время расторжения контракта со «Стройновацией» стоимость принятых и выполненных работ составила 592 млн руб. (или 18% от цены контракта), неиспользованная сумма аванса — 624 млн руб.​

В ходе проверки ведомство выявило нарушения в работе «Центродорстроя». По контракту стоимость работ была рассчитана с учетом закупок импортного оборудования. По факту оказалось, что часть установленного оборудования (очистные сооружения и стартовая аварийно-спасательная станция) была произведена в России. А за импортные светосигнальные системы подрядчик платил в рублях, поэтому их стоимость не зависела от курсовых колебаний. К тому же часть работ по контракту с подрядчиком уже была учтена в рамках мирового соглашения со «Стройновацией».

С учетом этого Счетная палата попросила снизить цену контракта с «Центродорстроем» на 25,8 млн руб.

По итогам проверки Счетная палата решила направить информационные письма президенту и в Росавиацию, а представление — во ФГУП «Администрации гражданских аэропортов». РБК направило запрос в «Администрацию гражданских аэропортов».

Аэропорт Храброво входит в холдинг «Новапорт» Романа Троценко. В 2017 году пассажиропоток аэропорта составил 1,78 млн человек, что на 13,9% больше, чем в 2016-м. 27 апреля 2018 года завершилась реконструкция аэродромной части и аэровокзального комплекса Храброво. До этого ФАС согласовала повышение аэропортовых сборов Храброво для авиакомпаний.