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Украинский политолог заявил об парадоксе укрепляющих Россию санкций
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Украинский политолог заявил об парадоксе укрепляющих Россию санкций
Политика, 05:52
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Украинский политолог заявил об парадоксе укрепляющих Россию санкций

Экс-депутат Верховной Рады, политолог Евгений Филиндаш заявил, что антироссийские санкции «парадоксальным образом» сработали на укрепление российского государства. Об этом политик рассказал в эфире телеканала NewsOne.

«В связи со всеми этими санкциями я вспоминаю, как в 2014 году, когда вводились первые санкции Запада против России, сколько было криков о том, что вот-вот все, значит, России конец, она развалится, экономика разорвана в клочья, ура, ура, как это хорошо будет для Украины. Я думаю всем уже за эти четыре года стало понятно, что вся эта тягомотина с санкциями приводит только к укреплению России как государства», — сказал Филиндаш.

По его словам, санкции бьют по части верхушки российской, по олигархии. «По той части этой верхушки, которая интегрирована в Запад и больше всех имеет там дел, счетов и прочего. По этой верхушке эти санкции бьют, но точно так же, как они бьют по этой верхушке, точно так же они способствуют косвенно и даже прямо укреплению определенному государства как такового в России», — считает политолог.

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«Эти санкции в итоге привели к политике так называемого импортозамещения в России и к развитию в ряде секторов своего производства. Потому что до этого Россия безоговорочно сидела не сырьевой игле и практически все импортировала. Теперь эти санкции привели к тому, что надо развивать хотя бы в части наиболее стратегически важных отраслей свое производство <…> Таким образом, эти санкции парадоксальным образом для их инициаторов сработали на укрепление России», — резюмировал он.

Ранее 31 июля Совет Евросоюза ввел санкции за строительство Крымского моста против шести компаний из России. «В рамках политики непризнания ЕС незаконной аннексии Крыма и Севастополя Совет ЕС рассматривает строительство Керченского (Крымского. — РБК) моста как действие, подрывающее территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — говорилось в опубликованном заявлении.

 

Теги: Украина
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