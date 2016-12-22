Пять человек погибли при крушении легкомоторного самолета в США
Общество, 03:33
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Пять человек погибли при крушении легкомоторного самолета в США
В северной части штата Оклахома разбился легкомоторный самолет Extra EA-400, погибли пять человек. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на полицию штата.
Самолет разбился сразу после взлета из аэропорта города Понка в 144 км от Оклахома-Сити. После крушения возник пожар, который уничтожил остов воздушного судна. Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование инцидента.
В конце июля в Чикаго легкомоторный самолет экстренно сел на автомобильной трассе из-за нехватки топлива. В кабине самолета находились мужчина и женщина, летевшие из Висконсина в Кливленд. В результате аварийной посадки никто не пострадал.