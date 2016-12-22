В Канаде при падении легкомоторного самолета погиб один человек
Общество, 07:29
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В Канаде при падении легкомоторного самолета погиб один человек
Легкомоторный самолет разбился близ столицы Канады Торонто, пилот погиб, заявили в полиции региона Йорк. Об этом сообщает CTV.
Инцидент произошел в районе аэропорта города Мэркхэм, в 30 км от Торонто. Самолет разбился вдали от домов и дорог, единственным погибшим оказался пилот. Канадские власти начали расследование крушения, на его место выехала группа следователей.