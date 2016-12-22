Треть малого бизнеса столкнулась с нарушениями в ходе проверок

Мелкий и покорный: как предприниматели проводят надзорные каникулы

Роспотребнадзор призвал не собирать грибы в ведра и полиэтиленовые пакеты

Вечно молодой: как современная медицина борется со старением

Экс-прокурору Венесуэлы сообщили о смерти Чавеса за три месяца до события

Reuters узнал стоимость билета в космос для туристов на корабле Безоса

Дачники проголосуют на выборах мэра Москвы на вокзалах и в больницах

Что делает Россия, чтобы не проспать цифровую революцию

В Канаде при падении легкомоторного самолета погиб один человек

В Раде заявили о начале раздражения Европы «украинским вопросом»

В Москве на 20% возросла заболеваемость ВИЧ

Игра: почему удар «сухой лист» в футболе называют именно так?

Трамп отказался порвать с Россией из-за Солсбери и Эймсбери

Российские истребители 7 раз за неделю поднимались на перехват у границ

Суд присяжных обязал Johnson&Johnson выплатить женщинам $4,69 млрд

СМИ сообщили об исчезновении 400 тыс. подписчиков из Twitter Трампа

«Ведомости» узнали о тесте совместного проекта «Тинькофф» и Сбербанка

Жертвами взрыва на химзаводе в Китае стали 19 человек

Гибкие дисплеи: когда мы сможем скручивать смартфоны

Трамп пожелал ушедшему Джонсону стать «великим» премьером Великобритании

Ученые сообщили о солнечном затмении с суперлуной в пятницу 13-го‍

«Ромир» зафиксировал резкий рост объема «свободных денег» у россиян

В США связали более 100 случаев кишечной инфекции с едой из McDonald’s

В «Дикси» петербуржцу предрекли раннюю смерть из-за жалобы на кассира

Порошенко заявил о «тщательном» обсуждении с Трампом встречи с Путиным

Трамп назвал убийственным для сделки с США «мягкий» Brexit Терезы Мэй

СМИ сообщили о 12 пострадавших при взрыве у аэропорта в Каире

США потребовали от Китая и России прекратить поставки топлива в КНДР

Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний

Нацбанк Украины назвал срыв программ МВФ главным риском для экономики