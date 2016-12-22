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В США легкомоторный самолет экстренно сел на автомобильную трассу
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В США легкомоторный самолет экстренно сел на автомобильную трассу
Общество, 07:14
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В США легкомоторный самолет экстренно сел на автомобильную трассу

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на автомобильной трассе в Чикаго. Об этом сообщает Chicago Tribune.

В кабине самолета находились мужчина и женщина, они летели из Висконсина в Кливленд. Пилот принял решение садиться на шоссе из-за нехватки топлива, он также сообщил диспетчерам, что не сможет добраться до аэропорта Мидуэй. В результате аварийной посадки никто не пострадал. Через четыре часа после экстренной посадки самолет смог продолжить свой полет в пункт назначения.

В апреле легкомоторный самолет сел на трассу у города Ванкувер в штате Вашингтон. Пострадавших нет, пилот был вынужден сесть на шоссе из-за сбоя питания двигателя самолета.

Теги: легкомоторный самолет , экстренная посадка , Чикаго
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