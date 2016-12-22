Власти опубликовали список погибших в крушении Ми-8 в Красноярском крае

Правительство Красноярского края опубликовало на своем сайте официальный список погибших в крушении вертолета Ми-8 в Туруханском районе.
По данным властей, на борту разбившегося воздушного судна находились шесть жителей Красноярского края (в том числе два члена экипажа), пять — из Ханты-Мансийского автономного округа, двое — из Башкирии, по одному жителю Томской, Омской, Самарской областей, Удмуртии и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Вертолет Ми-8 авиакомпании Utair с 15 пассажирами (работниками «РН-Ванкор» и подрядных организаций «Роснефти») и тремя членами экипажа потерпел крушение утром 4 августа. По предварительным данным, воздушное судно задело лопастями груз, который перевозил другой вертолет, взлетавший перед Ми-8.
Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), сейчас оно передано столичным следователям. Власти Красноярского края 6 августа объявили днем траура.