Похороны убитого в ЦАР российского журналиста Джемаля состоятся 8 августа

Похороны одного из убитых в ЦАР российских журналистов, Орхана Джемаля, состоятся 8 августа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на друга погибшего Максима Шевченко.

«Прощание с журналистом пройдет в Московской соборной мечети», — уточнил агентству Шевченко.

Он также заявил, что тела убитых журналистов из Парижа доставят в Москву 5 августа рейсом 1144 авиакомпании Air France. Воздушное судно прибудет в российскую столицу ближе к полуночи, после чего все тела отвезут в морг СК России для проведения экспертизы, которая займет не менее двух дней.

В субботу из города Банги (ЦАР) в Париж доставили тела погибших российских журналистов — корреспондента Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева.

Они были убиты 31 июля в Центральноафриканской Республике, куда журналисты направились, чтобы снять документальный фильм о частной военной компании Вагнера. Их тела обнаружили 1 августа. В МИД России сообщили, что на журналистов напали, чтобы захватить ценные вещи, включая автомобиль.

