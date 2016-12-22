КНДР передала США останки 55 солдат после встречи Трампа и Ким Чен Ына

Власти Северной Кореи передали Соединенным Штатам останки 55 американских военных, погибших во время Корейской войны, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Сегодняшние действия представляют собой важный первый шаг к возобновлению репатриации останков из Северной Кореи и возобновлению полевых операций в КНДР для поиска примерно 5,3 тыс. американцев, которые еще не вернулись домой», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что договоренность о передаче останков была достигнута на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая прошла 12 июня в Сингапуре.

Самолет ВВС США C-17, на котором перевезли останки, вылетел из северокорейского Вонсана и приземлился на авиабазе Осан недалеко от Сеула, сообщает Yonhap. По данным агентства, эти останки будут тщательно изучены американскими специалистами, после чего в августе будут переправлены на Гавайи для судебной идентификации.

Дональд Трамп поблагодарил руководство КНДР и лично Ким Чен Ына за передачу останков американских солдат.

«Останки американских военнослужащих вскоре будут вывезены из КНДР и направлены в Соединенные Штаты! Спустя так много лет это будет великий момент для многих семей. Спасибо Ким Чен Ыну», — написал американский президент в Twitter.

27 июля отмечается 65-я годовщина окончания войны в Корее 1950-1953 годов. Корейская война завершилась подписанием соглашения о перемирии, поэтому формально Республика Корея и КНДР все еще находятся в состоянии войны.​