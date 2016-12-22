Священнику удалось посетить Сенцова в тюрьме

Священнослужитель Богдан Василюк посетил в субботу колонию, где находится осужденный за подготовку терактов в Крыму режиссер с Украины Олег Сенцов. Об этом сообщается на сайте УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По словам пресс-службы, Василюк зашел в медицинскую часть учреждения, где в настоящий момент пребывает Сенцов, и поинтересовался его состоянием.

Олег Сенцов ответил, что чувствует себя нормально и находится под присмотром медицинских работников», — подчеркнули в сообщении, добавив, что жалоб на условия содержания у него нет.

Священнослужитель, в свою очередь, предложил осужденному побеседовать с ним наедине и исповедоваться, однако Сенцов отказался, объяснив свое решение тем, что не нуждается в его помощи.

Олег Сенцов был приговорен к тюремному заключению летом 2015 года за организацию терактов на территории Крыма. Своей вины осужденный не признал, а в мае 2018 года объявил голодовку в знак протеста. Вдобавок он потребовал освободить «всех украинских политзаключенных».

В защиту Сенцова выступили режиссеры Андрей Звягинцев и Алексей Учитель, а также актриса Чулпан Хаматова. Приехавшую к нему омбудсмена Денисову к заключенному не допустили.

2 августа глава СПЧ Михаил Федотов попросил директора​ ФСИН Геннадия Корниенко допустить к Сенцову священника, чтобы убедить его отказаться от голодовки.







