СПЧ попросил главу ФСИН разрешить священнику посетить Сенцова

Глава совета по правам человека (СПЧ) при президенте Михаил Федотов попросил главу ФСИН Геннадия Корниенко пустить к режиссеру Олегу Сенцову из Украины, осужденному в России за подготовку терактов в Крыму, священника. Федотов отметил, что священнослужитель хочет убедить заключенного прекратить голодовку. Об этом говорится в письме Федотова уполномоченному Верховной рады по правам человека Людмиле Денисовой.

«Мною было направлено обращение директору ФСИН России [Геннадию] Корниенко с просьбой разрешить епископу Центральной религиозной организации «Объединение православных общин апостольской традиции» Григорию Михнову-Вайтенко посетить Сенцова», — указаны слова Федотова.

Он отмечает, что 27 июля на консилиуме врачей Лабытнангской горбольницы состояние Сенцова оценили как стабильное, без отрицательной динамики и не угрожающее жизни.

В августе 2015 года Олег Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам колонии строго режима по обвинению в организации терактов в Крыму. ​Сенцов не признал своей вины. Он объявил голодовку в мае 2018 года, потребовав освободить «всех украинских политзаключенных», которые находятся в России.

В июне в его защиту выступили ряд деятелей искусства, в том числе режиссеры Юрий Норштейн, Андрей Звягинцев, Алексей Учитель и актриса Чулпан Хаматова. В том же месяце в Россию прибыла украинский омбудсмен Денисова, но ее не допустили к заключенному.