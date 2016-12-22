В Раде допустили дефолт на Украине из-за цен на газ

На Украине депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Юрий Павленко заявил, что повышение цен на газ может привести к дефолту. Об этом он сказал в эфире телеканала News One, сообщается на его сайте.



По его словам, на данный момент идет сокращение социальных программ, а в будущем их число может увеличиться. Он отметил, что остаются недофинансированными на 41 млрд грн ($1,5 млрд) соцпрограммы, которые касаются «самых уязвимых категорий». Павленко допустил, что, когда будут подняты цены на газ, появится необходимость выделить дополнительные субсидии.



«Мы можем ожидать очень опасную ситуацию осенью — секвестр госбюджета, урезание очень многих расходов госбюджета», — сказал депутат Рады. Он отметил, что из-за этого пострадает много людей, а семьи станут еще беднее, а следствием всего этого может быть дефолт.

В конце мая сообщалось, что цены на газ для украинцев могут подняться на 65–70%. В марте украинские власти заявили, что заморозили цены на это топливо. В апреле украинский министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что нужно поднять цены на газ на 35%, чтобы из-за рубежа поступала финансовая помощь. По его словам, повышение тарифов предлагал Международный валютный фонд.



Глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман заявлял, что цена на газ для населения должна быть такой же, как и для импортеров. По его мнению, в противном случае может возникнуть коррупция. Он пояснил, что газ можно купить по более низкой цене для жилых домов, а потом продать его по более высокой цене промышленникам, «прикарманив разницу».