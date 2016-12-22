ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,27 62,83 EUR Нал. 74,39 72,74 USD Бирж. 63,34 -0,07 EUR Бирж. 73,23 -0,18 USD ЦБ. 63,45 +0,32 EUR ЦБ. 73,47 +0,05 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7409,60 +43,50 IMOEX 2297,99 +0,12% RTSI 1145,08 +0,36% Brent 72,77 -1,01% DJIA 25462,58 +0,54% Nasdaq 7812,02 +0,12%
В Раде допустили дефолт на Украине из-за цен на газ
Лента новостей
Нурмагомедов получит рекордный гонорар за бой с Макгрегором 14:32, Спорт Генсек ОДКБ вернулся в Москву и приступил к прежней работе 14:31, Политика Эрдоган в ответ на санкции пообещал заморозить счета министров США 14:20, Политика ВВС Израиля ударили по сектору Газа после запуска воздушных шаров 14:18, Политика Суд приговорил бывшего директора театра на Перовской к пяти годам колонии 14:05, Общество Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 13:59, РБК и Сбербанк Саудиты возобновили транзит нефти через Баб-эль-Мандебский пролив 13:51, Политика Трамп передал свой ответ на письмо Ким Чен Ына 13:48, Политика Роспотребнадзор предупредил об эпидемии кори в Северной и Южной Америках 13:38, Общество В Раде допустили дефолт на Украине из-за цен на газ 13:28, Экономика «Реал» согласился вести переговоры о переходе лучшего игрока ЧМ-2018 13:18, Спорт В «Роснефти» назвали необъяснимыми действия экипажа разбившегося Ми-8 13:04, Общество Правительство одобрило законопроекты об улучшении системы техосмотра 12:57, Политика Глава МИД Турции по-русски выразил соболезнования из-за катастрофы Ми-8 12:55, Общество Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 12:54, РБК и Сбербанк В Москве неизвестный украл рюкзак с более 3 млн руб. 12:34, Общество Нурмагомедов прокомментировал в Instagram бой против Макгрегора 12:28, Спорт СКР назвал ошибку пилотирования одной из версий крушения Ми-8 12:28, Общество Израиль перехватил шедшее под шведским флагом судно «Флотилии свободы» 12:11, Политика В Калужской области при ДТП с микроавтобусом погибли восемь человек 12:07, Общество Роман Шмаков — РБК: как устроен современный рынок дата-центров 11:53, РБК и Schneider Electric «Барселона» объявила о трансфере основного игрока «Баварии» 11:46, Спорт Демпартия США призвала своих членов отказаться от смартфонов ZTE и Huawei 11:29, Политика МАК начал расследование крушения вертолета Utair в Красноярском крае 11:29, Общество В центре Москвы загорелся музей Ивана Тургенева 11:12, Общество В Оренбургской области жертвами ДТП стали семь человек 11:09, Общество Президент Южной Осетии рассказал о желании Асада посетить республику 10:57, Политика В МЧС предупредили москвичей о жаре до 32 градусов 10:50, Общество
В Раде допустили дефолт на Украине из-за цен на газ
Украинский кризис, 13:28
0
В Раде допустили дефолт на Украине из-за цен на газ

На Украине депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Юрий Павленко заявил, что повышение цен на газ может привести к дефолту. Об этом он сказал в эфире телеканала News One, сообщается на его сайте.

По его словам, на данный момент идет сокращение социальных программ, а в будущем их число может увеличиться. Он отметил, что остаются недофинансированными на 41 млрд грн ($1,5 млрд) соцпрограммы, которые касаются «самых уязвимых категорий». Павленко допустил, что, когда будут подняты цены на газ, появится необходимость выделить дополнительные субсидии.

«Мы можем ожидать очень опасную ситуацию осенью — секвестр госбюджета, урезание очень многих расходов госбюджета», — сказал депутат Рады. Он отметил, что из-за этого пострадает много людей, а семьи станут еще беднее, а следствием всего этого может быть дефолт.

В конце мая сообщалось, что цены на газ для украинцев могут подняться на 65–70%. В марте украинские власти заявили, что заморозили цены на это топливо. В апреле украинский министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что нужно поднять цены на газ на 35%, чтобы из-за рубежа поступала финансовая помощь. По его словам, повышение тарифов предлагал Международный валютный фонд.

Глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман заявлял, что цена на газ для населения должна быть такой же, как и для импортеров. По его мнению, в противном случае может возникнуть коррупция. Он пояснил, что газ можно купить по более низкой цене для жилых домов, а потом продать его по более высокой цене промышленникам, «прикарманив разницу».

Теги: дефолт , цена на газ , Верховная рада
Главное
В «Роснефти» назвали необъяснимыми действия экипажа разбившегося Ми-8 Общество
Материалы по теме
Польша отчиталась о снижении зависимости от российского газа Экономика
В «Нафтогазе Украины» рассказали о способах остановить «Северный поток-2» Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter