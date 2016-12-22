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Правительство одобрило законопроекты об улучшении системы техосмотра
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Правительство одобрило законопроекты об улучшении системы техосмотра
Политика, 12:57
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Правительство одобрило законопроекты об улучшении системы техосмотра

Правительство одобрило законопроекты, которые направлены на улучшение системы техосмотра машин, в том числе и ужесточение ответственности за нарушения в этой сфере. Такое решение кабмин принял на заседании, которое состоялось в пятницу, 3 августа, сообщается на сайте правительства в субботу, 4 августа.

Как отмечается в сообщении, данные законопроекты направлены на то, чтобы бороться с практикой оформления диагностических карт без реальной диагностики средства передвижения. Кроме того, законодательная инициатива предлагает противодействовать лицам, которые выдают такие документы без соответствующего разрешения.

Данные инициативы были ранее одобрены 1 августа комиссией по законопроектной деятельности. Как отмечается в сообщении, проекты законов были подготовлены Министерством экономического развития по поручению президента Владимира Путина. Так, ведомство предлагает вести фото- и видеозапись процесса техосмотра. В Минэкономразвития отметили, что таким образом будет зафиксирован факт проведения этой процедуры. Кроме того, предлагается оформлять диагностическую карту в электронном виде, чтобы технический эксперт мог ее подписывать тоже в электронном виде. Также законопроект устанавливает нормы технического оснащения базы, где будет проводиться ТО.

К тому же Минэкономразвития предлагает наказывать технических экспертов дисквалификацией в случае, если они проводят ненадлежащий техосмотр, а также ввести уголовную ответственность за проведение этой процедуры без аккредитации. Авторы законопроекта отметили, что это связано с тем, что карточки о прохождении ТО выдаются без осуществления этой процедуры. «Практика массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры технического осмотра транспортных средств приводит к росту числа дорожно-транспортных происшествий, обусловленных технической неисправностью транспортных средств», — говорится в заявлении комиссии.

В России 4 мая установлены новые правила прохождения техосмотра, по которым если во время ТО транспортного средства будут найдены нарушения по требованиям безопасности, то диагностическая карта будет выдаваться с указанием зафиксированных нарушений. Также по новым правилам операторы, которые проводят осмотр, будут нести ответственность за выдачу положительных карт при наличии нарушений. О планах бороться с серыми карточками ТО заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев в ходе заседания кабмина в пятницу, 3 августа.

Теги: законопроект , техосмостр , Автомобили
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