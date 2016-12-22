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Медведев анонсировал борьбу с серыми картами техосмотра
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Медведев анонсировал борьбу с серыми картами техосмотра
Общество, 13:28
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Медведев анонсировал борьбу с серыми картами техосмотра

Правительство рассмотрит пакет законопроектов, направленных на борьбу с фальшивыми диагностическими картами технического состояния транспортных средств. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства, передает корреспондент РБК.

«Еще один вопрос касается повышения безопасности на дорогах. Речь идет о техническом осмотре. Подготовлен пакет законопроектов, который поможет бороться с выдачей так называемых серых диагностических карт состояния автомобиля. По сути, они никакие не серые, конечно, а просто фальшивки», — сказал Медведев.

«Коммерсантъ» узнал о переработке законопроекта о реформе техосмотра
Общество

При выдаче нелегальных диагностических карт повышается риск для водителей, пассажиров и пешеходов, подчеркнул премьер-министр. Медведев добавил, что для борьбы с фальшивыми картами предлагается внести изменения в административный и уголовный кодексы.​

Премьер-министр сообщил, что планируется ввести фото- и видеофиксацию техосмотра. При этом диагностическая карта должна оформляться как полноценный электронный документ с электронной подписью.

«Во-вторых, вводится перечень новых требований к месту, где проводится техосмотр, в том числе мы должны учитывать выпускную способность таких пунктов. В-третьих, за правонарушение при проведении техосмотров все участники дорожного движения — это и водители, и эксперты, и компании-операторы — будут нести административную или уголовную ответственность», — сказал он.

Кроме того, для водителей, которые управляют автомобилем без нормально оформленной диагностической карты, увеличится размер штрафа, а для технических экспертов за противоправные действия вводится дисквалификация. В то же время операторы будут нести административную ответственность за нарушения порядка ведения реестра. За проведение техосмотра без аккредитации оператору грозит уголовная ответственность, подчеркнул Медведев.

«Контролировать соблюдение правил будет, соответственно, Министерство внутренних дел», — добавил глава правительства.

В мае газета «Коммерсантъ» узнала, что правительство перерабатывает законопроект об изменении процедуры техосмотра. Минэкономразвития подготовило его еще в 2017 году. По данным издания, при его рассмотрении возникли разногласия с Министерством внутренних дел. МВД выступило против передачи базы данных единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИС ТО) Российскому союзу автостраховщиков.

Правила прохождения техосмотра ужесточили в феврале. Тогда водителям запретили ездить без аптечки, покрывать фары пленкой, а также устанавливать шипованные шины только на ведущую ось.

Теги: техосмотр , законопроект
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